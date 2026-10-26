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Göztepe tam gaz

Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK'yı ağırlayan Göztepe, Antunes ve Juan'ın ilk yarıda kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Son haftalardaki yükselişini sürdüren İzmir ekibi 12 puana çıktı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Göztepe tam gaz

Göztepe, formda rakibi Çorum FK'yı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmaya taraftarının müthiş desteğiyle son derece tempolu başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3'te Antunes'in kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti. Erken gelen golün moraliyle baskısını sürdüren İzmir ekibi , rakip kalede tehlikeler yarattı. 38'inci dakikada sahneye çıkan Juan, topu filelere gönderip farkı ikiye çıkararak takımını soyunma odasına 2-0 önde taşıdı.

ÇORUM'IN SERİSİ BİTTİ

İlk yarıda bulduğu 2-0'lık skor avantajını akılcı bir savunma kurgusuyla koruyan Göztepe, Çorum FK'ya geri dönüş şansı tanımadı. Kalan dakikalarda tempo düşerken başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Üst üste üçüncü maçını kazanarak 3'te 3 yapan Göz-Göz ligdeki tırmanışını sürdürüp 2 puana yükseldi. 2 galibiyetin ardından kaybeden Çorum ise 3 puanda kaldı.

EVİMİZDEKİ EN İYİ OYUNDU

Çorum FK'yı 2-0 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, sezona dair en iyi başlangıcı yaptıklarını söyledi. Bulgar hoca, "Yaptığımız baskıyla 2 gol bulduk, bu sezon evimizdeki en iyi oyun başlangıcımızdı. Arka arkaya 3. galibiyeti almak mutluluk verici ama ayaklarımız yere basmalı. Sonradan oyuna girenlerin dinamizminden memnun değilim, formanın hakkını vermeliler" dedi.

'BİREYSEL HATALARLA...'

Göztepe'ye 2-0 yenilen Çorum FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, yenilgiyi bireysel hatalara bağladı: "Göztepe fiziksel gücü yüksek bir takım. Maçı ilk devredeki bireysel hatalarımızla kaybettik. İkinci yarıdaki reaksiyonumuz iyiydi, 3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Canları sağ olsun, başımızı kaldırıp Erzurumspor maçına odaklanacağız."

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