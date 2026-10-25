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Göztepe seri peşinde

Milli aradan 2’de 2’yle dönen Göztepe, ligin formda takımı Çorum’u ağırlayacak. Göz-Göz, evinde kazanarak serisini sürdürmek istiyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Göztepe seri peşinde

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Çorum FK'yi konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde topladığı 9 puanla 13. sırada bulunan ve 35 gün sonra taraftarıyla buluşacak olan sarı-kırmızılılar, 4 maçtır yenilgi yüzü görmezken son 2 karşılaşmasını da kazanarak çıkışa geçti. İzmir ekibi, Çorum FK karşısında da galip gelerek serisini 3 maça çıkarmayı ve bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Süper Lig'in yenisi Karadeniz ekibi ise 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkış yakalayan kırmızısiyahlılar, yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Çorum, İzmir deplasmanında da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak amacında.

GÖZ-GÖZ'DE 4 FUTBOLCU YOK

Göztepe'de sakatlıkları bulunan 4 oyuncu yok. Geçen sezondan beri sakat olan Furkan Bayır ve Sabra'nın yanı sıra 2. haftada G.Birliği maçında sakatlanaran Godoi de kadroda yok. Sakatlığı devam eden sağ bek Ogün Bayrak da maçta görev yapamayacak.

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