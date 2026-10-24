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Ritmini buldu

Göztepe’nin Gana asıllı sol beki Richard Akonnor’un yükselen performansı teknik ekibi memnun ediyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Ritmini buldu
Süper Lig'de son iki maçını kazanıp tırmanışa geçen Göztepe, yarın evinde oynayacağı Çorum FK karşılaşmasında da mutlak 3 puan hedeflerken, sol bek Richard Akonnor'un performansının artması teknik ekibi memnun etti. Sezon başında Amin Cherni'yi gönderen, İsmail Köybaşı'na da jübile yapan Göztepe, Al Jazira Abu Dhabi takımında Richard Akonnor'u transfer etmişti. Oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayan Göztepe, 22 yaşındaki futbolcudan verim almaya başladı. Her geçen hafta performansını artıran Gana asıllı oyuncu süratı ve fiziğiyle takıma katkı sağlamaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri A Milli Takımı'nın da formasını giyen Akonnor, Göztepe'de ise adeta alternatifsiz kaldı. Tek sol bek olarak görev yapan genç futbolcu, 7 maçta 520 dakika görev yaptı.
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