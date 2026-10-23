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Göztepe hazır

Milli aradan 2’de 2’yle dönen Göztepe’de moraller zirve yaptı. Sarı-kırmızılılar, Pazar günü yaklaşık 1 ay sonra taraftarıyla buluşacağı Çorum maçında serisini sürdürmek istiyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Göztepe hazır

Çaykur Rizespor maçından sonra 22 günlük milli araya giren Göztepe, ardından ligde art arda deplasman maçlarına çıktı. Eyüp ve Kocaeli'den galibiyetle dönüp üzerindeki kara bulutları dağıtan Göz-Göz, taraftarıyla da barıştı. İzmir ekibi, Pazar günü Çorum'u ağırlayacak. Göztepeli futbolseverlerin de gelen galibiyetlerin ardından Gürsel Aksel'i tamamen doldurması bekleniyor. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanamayan Göztepe, Çorum'u yenerek bu kötü istatistiğe de son vermeyi hedefliyor.

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