Göztepe hazır

Çaykur Rizespor maçından sonra 22 günlük milli araya giren Göztepe, ardından ligde art arda deplasman maçlarına çıktı. Eyüp ve Kocaeli'den galibiyetle dönüp üzerindeki kara bulutları dağıtan Göz-Göz, taraftarıyla da barıştı. İzmir ekibi, Pazar günü Çorum'u ağırlayacak. Göztepeli futbolseverlerin de gelen galibiyetlerin ardından Gürsel Aksel'i tamamen doldurması bekleniyor. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanamayan Göztepe, Çorum'u yenerek bu kötü istatistiğe de son vermeyi hedefliyor.
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