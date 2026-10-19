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Göz Göz tam gaz

Sarı-kırmızılıları galibiyete ulaştıran golleri 24’te Show (k.k.) ve 77’de Miroshi kaydetti. Ev sahibinin tek sayısını 82’de penaltıdan Berkan Kutlu attı. İzmir ekibi Süper Lig’de üst üste ikinci kez kazandı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Göz Göz tam gaz

Trendyol Süper Lig'de sezona kötü başlayan Göztepe son haftalarda büyük çıkış yakaladı. Geçen hafta Eyüpspor'u İstanbul'da 4-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, dün de ligin formda ekiplerinden Kocaelispor'u rakip sahada 2-1 yenmeyi başardı. Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmanın 24'üncü dakikasında Show'un kendi kalesine attığı golle konuk takım skor üstünlüğünü eline geçirdi. İlk yarı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

MIROSHI SAHNEYE ÇIKTI

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda her iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı. 77'nci dakikada Göz Göz ikinci golü buldu. Bu dakikada Juan'ın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Miroshi gelişine sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. 81'de Aye'nin ceza sahasına çevirdiği topa Henrique'nin elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Alper Akarsu, penaltı noktasını gösterdi. 82'de penaltı atışını kullanan Berkan Kutlu skoru ilan etti: 2-1. Bu sonuçla Göztepe puanını 9'a yükseltirken, Körfez ekibi 12 puanda kaldı.

SELÇUK İNAN YIKILDI

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı. 41 yaşındaki teknik adam, "Maça aslında iyi başlamıştık. Ancak yüksek toplarda biraz zorlandık. Çok çalıştığımız bir pozisyondan, kornerden gelen topla maalesef golü yedik" dedi.

STOILOV: DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Bulgar teknik adam, "Bizim adımıza gerçekten çok önemli ve çok değerli bir galibiyetti. Doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Saha iyi değildi. İki takımın da iyi bir oyun sergilemesini engelledi" dedi.

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