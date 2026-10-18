CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Göztepe Stanimir Stoilov: Doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim

Stanimir Stoilov: Doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kocaelispor maçının ardından, "Doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim" dedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 18:57
Stanimir Stoilov: Doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Stanimir Stoilov, "Öncelikle, bizim adımıza gerçekten çok önemli ve çok değerli bir galibiyetti. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Sahada çok iyi bir şekilde organize olduk. 90 dakika boyunca, oyuncularım takım halinde, yüksek bir hırs ve enerjiyle sahada oynadılar, bunu 90 dakika boyunca sürdürdüler. Çünkü burada galip gelmenin başka bir yolu yoktu bizim adımıza. Kocaeli iyi bir takım ve bugün de iyi bir performans sergilediler. Biz takım olarak, şu anda yavaş yavaş gerçek performansımıza, o yüksek sergilediğimiz performansa ulaşmaya başladık. Bizim adımıza en önemli nokta bu. En önemli nokta takım halinde ve oyuncu anlamında bu performansa bir an önce ulaşmamız ve şu anda doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bugün saha iyi değildi. İki takımın da iyi bir oyun sergilemesini engelledi. Ama en önemlisi tekrar belirtmek istiyorum oyuncularım hırslarıyla bugünkü maçı kazandı diyebiliriz" diye konuştu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku!
Trabzonspor'a derbi öncesi sakatlık şoku!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
CHP ile Yeni Parti arasında Halk TV kavgası büyüyor! 80 milyon lira iddiası Görkemli Hatıralar bombası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi!
F.Bahçe'den Asensio açıklaması! Ameliyat...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'a derbi öncesi sakatlık şoku! Trabzonspor'a derbi öncesi sakatlık şoku! 18:27
Beşiktaş, Trabzon'a ulaştı! Beşiktaş, Trabzon'a ulaştı! 18:24
Ümraniyespor deplasmanda galip! Ümraniyespor deplasmanda galip! 18:22
Kayseri'de kazanan çıkmadı! Kayseri'de kazanan çıkmadı! 18:20
G.Saray Çağdaş Faktoring deplasmanda kazandı! G.Saray Çağdaş Faktoring deplasmanda kazandı! 18:17
Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi... Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi... 18:15
Daha Eski
Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu! Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu! 18:14
Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır! Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır! 14:44
Kasımpaşa tribünleri Filistin'i unutmadı! Kasımpaşa tribünleri Filistin'i unutmadı! 15:03
Trabzonspor deplasmanda kazandı! Trabzonspor deplasmanda kazandı! 15:28
Iğdır FK tek golle galip Iğdır FK tek golle galip 15:35
Kocaelispor-Göztepe | CANLI Kocaelispor-Göztepe | CANLI 15:43