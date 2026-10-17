Stoilov’un şansı tutmuyor

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kocaelispor'un çalıştırıcısı Selçuk İnan'a karşı 4 maçta galibiyet alamadı. Geçen sezon Kocaelispor'u çalıştırdığı dönemde İnan'ın takımı ile 2 kez berabere kalan Stoilov, 2024-25'te İnan'lı Gaziantep FK'ye 1 kez yenilmiş, 1 maçta da eşitlik bozulmamıştı. Bulgar hoca, 5. karşılaşmada rakibini devirmeyi planlıyor.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kocaelispor'un çalıştırıcısı Selçuk İnan'a karşı 4 maçta galibiyet alamadı. Geçen sezon Kocaelispor'u çalıştırdığı dönemde İnan'ın takımı ile 2 kez berabere kalan Stoilov, 2024-25'te İnan'lı Gaziantep FK'ye 1 kez yenilmiş, 1 maçta da eşitlik bozulmamıştı. Bulgar hoca, 5. karşılaşmada rakibini devirmeyi planlıyor.