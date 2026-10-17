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Anasayfa Göztepe Seri peşinde

Seri peşinde

Eyüpspor galibiyetiyle sezonun ilk galibiyetini alan Göz-Göz, yarın Kocaelispor deplasmanında kazanıp 9 ay sonra yeni bir seri başlatmayı amaçlıyor. İzmir ekibi en son 19 Ocak’ta 3’te 3 yaptı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Seri peşinde

Eyüpspor galibiyetiyle Süper Lig'de ateş hattından sıyrılan Göztepe, yarın Kocelispor'u da devirerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar için Kocaelispor maçı ayrı da bir önem taşıyor. İzmir ekibi, 9 ay sonra yeniden bir seri yakalamayı amaçlıyor. Son olarak 14 Aralık 2025 ile 19 Ocak 2026 arasında 3 galibiyetlik bir ivme yakalayan Göz-Göz, daha sonra hiç üst üste 2 maç bile kazanamamıştı. Göztepe'nin rakibi tanıdık isimlerle de dolu. Kocaelispor'un kadrosunda 4 eski Göztepeli yer alıyor. Sezon başında ayrılan Uğur Kaan Yıldız, 2023-24'te sarı-kırmızılı formayı giyen Emir Ortakaya, 2016-19 yılları arasında İzmir ekibinde görev yapan Tayfur Bingöl ve 2020-21'de Göztepe adına top toşturan Baku, görev verilmesi halinde eski takımlarına rakip olacak.

KOZ JUAN SILVA VE ANDRE HENRIQUE

BU sezon savunmada büyük aksaklıklar yaşamasına rağmen attığı 15 golle ligin en skorer 6 takımından biri olan sarı-kırmızılılarda golcüler toplam 8 gole katkı koydu. Sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'ya son anda transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı forvet Juan Silva, Eyüp maçında da fileleri havalandırıp gol sayısını 5'e çıkardı. Sezon başında Brezilya'nın Gremio takımından gelen Andre Henrique ise Eyüpspor'a patladı. Bu maça kadar hiçbir skor katkısı sunamayan Brezilyalı Henrique, ikinci yarıda oyuna dahil olup 3 gol birden kaydetti ve 4-0'lık galibiyette başrolü oynadı. Müthiş ikili, Kocaeli'de de teknik direktör Stoilov'un en önemli kozları olacak.

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