4 maçlık hasret

Kocaelispor’a konuk olacak Göztepe, 4 maçtır yenemediği rakibini mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Eyüp'te 4-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini alan Göztepe, pazar günkü Kocaelispor maçına odaklandı. Sarı-kırmızılılar, zorlu maç öncesi hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor. Göz-Göz, Kocaelispor ile oynadığı son 4 resmi karşılaşmada 3 puanı elde edemedi. İzmir ekibi, Kocaeli'de hem sezonun ilk galibiyetinin ardından yeni bir başarı elde etmeyi, hem de Körfez temsilcisi karşısındaki 3 puan hasretini sona erdirmeyi hedefliyor.