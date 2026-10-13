Göztepe şahlandı

Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yenerek sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki kritik randevu şok bir ihraçla başladı. 9. dakikada ceza alanındaki pozisyonu VAR'da izleyen hakem Atilla Karaoğlan, Ahmed Abdullahi'ye kırmızı kart gösterdi. 10 kişi kalan ev sahibi karşısında kazanılan penaltıyı 11'de Juan gole çevirerek sarı-kırmızılıları öne geçirdi: 0-1. Eksik rakibine karşı oyunun kontrolünü eline alan İzmir ekibi, yakaladığı fırsatları gole çeviremese de devreyi 1-0 üstün bitirdi.

İKİNCİ YARIDA HENRİQUE ŞOV

İkinci yarıda vites artıran Göztepe'de Henrique adeta tek kişilik resital sundu. 54'te Akonnor'un pasını gelişine şık bir vuruşla ağlara gönderen Sambacı farkı ikiye çıkardı. 59'da savunmanın hatasını affetmeyip yay üzerinden topu filelere yollayan yıldız oyuncu, skoru 3-0 yaptı. 74'te Arda Okan'ın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı 75'te gole çeviren Henrique, hat-trick ile maça noktayı koydu: 0-4. Sezonun ilk galibiyetini İstanbul deplasmanında 4 golle alan Göztepe puanını 6'ya yükseltti. Geçen yıl son hafta ligde kalan ve bu sezona da kötü başlayan Eyüp ise 3 puanda kaldı.