Göz-Göz 3 puan aşkına

Süper Lig'e kötü başlayan Göztepe'nin istikrarı yakalayamamasında sakatlıkların önemli bir payı oldu. Ancak milli ara, adeta ilaç gibi geldi. Godoi, Miroshi, Sundberg ve Gökdeniz Bayrakdar gibi önemli isimlerin sakatlıklarını atlatıp takımla çalışmalara başlaması, teknik direktör Stanimir Stoilov'un elini güçlendirdi. Bulgar teknik adam, milli arada takımının eksiklerini gidermeye çalıştı. Deplasmanda Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak Göztepe, kötü gidişata son vermenin ve beyaz bir sayfa açmanın planlarını yapıyor.