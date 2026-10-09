Göztepe hazır kıta

Göztepe, 22 günlük milli arada yaralarını sardı. Milli araya galibiyetsiz giren ve düşme hattında yer alan Göz-Göz'de Eyüpspor deplasmanı öncesinde sakat oyuncuların takıma dönmesi yüzleri güldürdü. Sarı-kırmızılılara son iyi haber de Brezilyalı stoper Allan Godoi'den geldi. 2. haftada Gençlerbirliği maçında sakatlanan Godoi takımla çalışmalara başladı. Teknik heyet onay verirse Eyüpspor maçında forma giyebilecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov, sakat oyuncular maç ritmini bulsun diye 1. Lig ekipleri Muğlaspor ve Vanspor ile maç yaptı. Sakatlıktan dönen oyuncular bu maçlarda forma giydi. Godoi, Sundberg, Miroshi ve Gökdeniz Bayraktar takıma döndü.

BİLET TEPKİSİ

Eyüp maçında misafir tribün bilet fiyatı 4 bin TL olarak açıklandı. Fiyatın duyurulmasının ardından Göztepeli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı yönetim, bilet fiyatının yeniden değerlendirilmesi için Eyüpspor'la temasa geçti. Ancak yapılan görüşmede fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacağı bildirildi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Fiyatları makul bir seviyeye çekmeye davet ediyoruz" denildi.