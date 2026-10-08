Göztepe Eyüp’e bilendi

Süper Lig'de ilk 6 haftada 3 beraberlik alıp milli araya düşme hattında giren, Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, yeni bir sayfaya hazırlanıyor. Milli maçlar için liglere verilen 22 günlük arada yoğun bir tempoyla çalışan sarı-kırmızılılar, 2 özel maç oynarken, 4 sakat ve 1 cezalı oyuncusunun dönmesiyle de rahatladı. Göztepe'de 8 Ağustos tarihinde Trabzonspor'la oynanan özel maçta sakatlanıp ligde forma giyemeyen Gambiyalı stoper Sonko Sundberg sağlığına kavuştu. Deneyimli stoper iki hazırlık maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Diğer sakat oyunculardan Tanzanyalı Novatus Miroshi ve kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da maçlarda görev aldı. 2'inci haftadaki G.Birliği maçında sakatlanan Brezilyalı stoper Alan Godoi de takımla çalışmalara başladı. 4'üncü hafta oynanan Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören ve son 2 maçı kaçıran Ogün Bayrak da cezasını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'dan galibiyetle dönerek artık kötü gidişata son vermek istiyor.

Göztepe, Eyüpspor maçıyla birlikte çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.