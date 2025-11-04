CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Junior Olaitan'a sert eleştiri geldi!

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Junior Olaitan'a sert eleştiri geldi!

Göztepe, Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek Avrupa yarışında 5’inci sıraya tırmanırken, sakatlık ve milli takım gidişi sonrası düşüş yaşayan Junior Olaitan’ın eski performansına dönmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 14:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Junior Olaitan'a sert eleştiri geldi!

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni evinde 1-0 yenerek puan tablosunda yeniden 5'inci sıraya tırmanıp Avrupa yarışını sürdüren Göztepe, son haftalarda kayıplarda olan Junior Olaitan'ın eski performansına dönmesini bekliyor. Sezon öncesi transfer döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından 4 yıllığına alınan 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda gösterdiği etkili performansla kısa sürede dikkat çekti. Göztepe'de ilk haftalarda 11'de oynayan 10 numara, ardından yaşadığı sakatlık sonrası düşüşe geçti.

İlk 6 maçta 11'de forma giyerek 1 gol attıktan sonra sakatlanan Olaitan, 19 Eylül-19 Ekim arasında 1 ay forma giyemedi. Sakatlığının iyileşme döneminde Benin Milli Takımı'na davet edilen genç futbolcu kulübünden onay almadan milli takıma gidince gözden düştü. Milli takımda 14 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler Grup D Grubu'nda Nijerya ile oynanan ikinci yarıda maçta görev alan Olaitan, Göztepe'ye dönüşünde yedek kulübesini mesken tuttu. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un iyileşmesine rağmen son 3 maçta kulübeye çektiği Olaitan, ikinci yarılarda oyuna dahil oldu. Stoilov, son Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra etkisiz oynayan Beninli futbolcuyu basın önünde sert bir şekilde eleştirdi.

AMATÖR FUTBOLCU GİBİ

Göztepe'de görev yaptığı üçüncü sezonda ilk kez bir futbolcuyla ilgili medya önünde sert ifadeler kullanan Bulgar teknik adam, Olaitan'ın amatör gibi oynadığını belirterek, "Olaitan'dan beklentimiz fazla ama maça girdiğinden itibaren amatör oyuncu gibi gördük. Bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Bu sorun daha önce oldu. Kendisi milli takımını Göztepe'den daha fazla düşündü. Başka yolu yok, Olaitan sorununu çözmeliyim. Kendisinin 1 buçuk, 2 ay önceki seviyesi iyiydi. Şu an amatör oyuncu gibi oynuyor. Olaitan benim istediğim gibi, kulübümüzün, taraftarımızın istediği gibi oynamalı. Kimsenin gözünün yaşına bakmam bu konuda çok netim" yorumunu yaptı.

Duran gerçeği ortaya çıktı!
Buruk'tan orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i
DİĞER
Fenerbahçe’de başarının sırrı bu 7 maddede saklı! Tedesco cevabı sahada verdi
Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar
İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler...
Serdal Adalı’dan acil toplantı kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodo/Glimt-Monaco maçı detayları! Bodo/Glimt-Monaco maçı detayları! 13:25
Spanoulis Yunanistan ile sözleşmesini uzattı! Spanoulis Yunanistan ile sözleşmesini uzattı! 13:12
F.Bahçe maçına Hollandalı hakem! F.Bahçe maçına Hollandalı hakem! 13:09
Cizre'de tarihi akşam! Cizre'de tarihi akşam! 12:35
Duran gerçeği ortaya çıktı! Duran gerçeği ortaya çıktı! 12:29
Charlotte FC'nin Zaha paylaşımında G.Saray detayı! Charlotte FC'nin Zaha paylaşımında G.Saray detayı! 12:27
Daha Eski
Stefan Savic'ten Trabzonspor'a kötü haber! Stefan Savic'ten Trabzonspor'a kötü haber! 12:09
Serdal Adalı’dan acil toplantı kararı! Serdal Adalı’dan acil toplantı kararı! 12:08
Buruk'tan orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i 12:02
Sergen Yalçın için kritik viraj! Sergen Yalçın için kritik viraj! 10:02
EuroLeague'de 9. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 9. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:06
Endrick'ten F.Bahçe'ye kötü haber! Endrick'ten F.Bahçe'ye kötü haber! 10:16