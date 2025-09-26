Namağlup Göztepe'nin sıradaki sınavı Eyüpspor deplasmanı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-0 yenerek 12 puan ve averajla 2'nci sıraya yerleşen Göztepe yarın 7'nci hafta maçında Eyüpspor'a konuk olacak. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 11:50
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-0 yenerek 12 puan ve averajla 2'nci sıraya yerleşen Göztepe yarın 7'nci hafta maçında Eyüpspor'a konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda kamp döneminde omzundan sakatlık geçirip ameliyat olan sağ bek Ogün Bayrak maçta forma giyemeyecek. Eyüpspor yönetim kurulunun tüm biletleri satın almasından dolayı her iki takım taraftarı da müsabakayı ücretsiz izleyebilecek.

Namağlup yoluna devam eden Göztepe oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, 4 puanlı Eyüpspor şu ana kadar 4 yenilgi, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Göztepe bu sezon 3 deplasman maçının 2'sini kazanıp 1'inde eşitliği bozamadı ve 7 puanı hanesine yazdırdı. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'de oynanan maçlarda Göztepe deplasmanda rakibine 1-0 yenildi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki randevuda ise kazanan çıkmadı, maç 1-1 berabere sonuçlandı.

