Tarihi imza

Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Romulo, Alman ekibi Leipzig'le olan transfer görüşmelerini tamamlamak için Almanya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu için Alman ekibiyle 20 milyon Euro bonservis bedeli, 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaştı. Göz-Göz'ün 2.5 milyon euro'ya A.Paranaense'den aldığı sambacı, 30 milyon euro'ya F.Bahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu ve G.Saray'dan B.Münih'e geçen Sacha Boey'den sonra Türk futbolunun Avrupa'ya üçüncü en pahalı transferi olacak.