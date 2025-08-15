Göz-Göz'de Stoilov ilk peşinde

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi ağırlayacak Göztepe, galibiyet hesapları yapıyor. Futbolculuk döneminde 1992- 93'te Fenerbahçe'de forma giyen Bulgar çalıştırıcı, eski takımını teknik direktör olarak ilk kez yenmeye çalışacak.
SüperLig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi ağırlayacak Göztepe, galibiyet hesapları yapıyor. Futbolculuk döneminde 1992- 93'te Fenerbahçe'de forma giyen Bulgar çalıştırıcı, eski takımını teknik direktör olarak ilk kez yenmeye çalışacak. İzmir ekibinde 3. sezonuna giren Stoilov, Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe karşısında geçen sezon 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.