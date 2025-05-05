Zafer Göztepe'nin

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-1'lik skorla kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren oglleri 3. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 9. dakikada Lasse Nielsen kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise 33. dakikada Ali Yavuz Kol'dan geldi. Son 3 haftada 7 puan toplayan Göztepe, puanını 46'ya çıkardı. Ligde üst üste 7. yenilgisini alan Adana Demirspor, eksi 2 puanda kaldı. Göztepe, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.
Göztepe, 8 eksikle gittiği Adana Demirspor deplasmanında 3 puanı ilk 9 dakikada bulduğiu golle aldı. Geçen hafta 11 maçlık galibiyet hasretini Başakşehir'i 4-1 yenerek dindiren Göz-Göz, 9 maçlık deplasman zaferi özlemini de bitirdi.