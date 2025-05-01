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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Hedefimiz büyük

Hedefimiz büyük

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, yeni sezon için de yüksek hedef koydu. "Gelecek sezon için yüksek hedeflere koymaya devam edeceğiz. Aynı arzu ve aynı hırsla, teknik ekibim ve futbolcularım adına bunun devam edeceğini söyleyebilirim."

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Hedefimiz büyük

11 maçlık galibiyet hasretine Başakşehir maçıyla son veren, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalisti Göztepe, yeni sezonda da büyük hedefler peşinde koşacak. Teknik direktör Stoilov, "En büyük problem sakatlıklar oldu. Gelmiş olduğumuz noktada öteye gidemememizin ya da Türkiye Kupası'nda ileriye gidemememizin sebebi yine bu sakatlıklar. Mevcut noktada, gelecek sezon için yüksek hedefler koymaya devam edeceğiz. Aynı arzu ve hırsla, teknik ekibim ve futbolcularım adına bunun devam edeceğini söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

SAKATLIĞIN ÜSTESİNDEN GELMELİYİZ

Sakatlıkların çeşitli sebeplerinin olabileceğini belirten Bulgar teknik adam, "Büyük bir dinamiklik içerisinde oyuncularımın oynatılıyor olmalarını ben sağlıyorum. Ama şu anda yüksek bir dinamizmdeyiz. En büyük sebeplerden biri bu. Sonrasında ise, belki kendime soruyorum; 'İdmanlarda acaba yanlış bir şey mi yapıldı?' tarzında. Ama önümüzdeki sene için de söylemiş olduğum gibi, yüksek hedefimiz olan bir takım olarak biz, bir şekilde bu sakatlık probleminin üstesinden gelmeyi başarmalıyız" diye iddialı konuştu.

SAKATLIK KABUSU!

Göztepe'de sakatlık problemleri devam ediyor. Sezonu kapatan Djalma ve Solet'in yanı sıra Juan ve Miroshi uzun süredir formalarından uzak kalırken, bu oyunculara Başakşehir maçında sakatlanan İsmail Köybaşı ve Doğan Erdoğan da eklendi.

LİGİN ALTI ALEV ALEV

Trendyol Süper Lig'in alt sıralarında son haftalara girilirken heyecan arttı. Son haftaların formda ekibi Kayseri, Çaykur Rize'yi yenerek düşme hattıyla puan farkını 6'ya yükseltti. 3 maç sonra kazanan Sivasspor da puanını 34'e çıkarıp nefes aldı.

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