Kalitemiz eksikti

Göztepe teknik direktörü Stoilov, Trabzonspor maçının ardından şunları söyledi: "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Finale kalmayı hak ettiler. Umarım kupayı kazanırlar. İlk 15 dakika çok iyi başladık, fırsatlar yakaladık, gole çeviremedik. Trabzonspor'un kontra ataklarıyla özgüvenimizi kaybettik. Çok büyük baskı vardı. Belki de yarı final olduğu için. Bazı noktalarda kalite eksikliğimiz vardı. Trabzonspor karşısında bunu net olacak hissettik."

ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Taraftarlara da ayrı bir parantez açan Bulgar teknik adam; "Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük destek verdiler sezon boyunca. Her zaman inanılmazlar. Dünyanın en iyi taraftarlardan. Artık oyuncularımın yapması gereken tek şey; çok çalışmak. Bu saatten sonra bahane yok. Mantalite anlamında değişiklikler yapmamız gerekiyor. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız, gereken her şeyi yapacağız" dedi.

3 DEĞIŞIKLIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş maçına göre; dünkü Trabzonspor mücadelesinde 3 değişiklik yaptı. Bulgar çalıştırıcı, kaleci Lis'in yerine Arda'yı, İsmail'in yerine Nazım'ı Bokele'nin yerine de Koray'ı oynattı.