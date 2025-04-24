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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Varsa yoksa kupa

Varsa yoksa kupa

Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Trabzonspor’la karşılaşacak Göztepe, 55 yıl sonra finalist olup kupa hasretini sonlandırmaktan başka bir şey düşünmüyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Varsa yoksa kupa

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Göztepe, 55 yıl sonra finalist olup kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Daha önce 3 kez finale çıkan Göz-Göz, 1967-68'de berabere tamamlanan maçta kupayı kurayla Altay'a kaptırsa da 1968-1969'da G.Saray'ı, 1969-1970'te de Eskişehir'i yenerek müzesine götürmeyi başardı. En son 49 yıl önce 1975-76'da yarı final oynayan sarı-kırmızılılar, sonrasında başarılı bir grafik çizemedi.

LİGDE 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sezon lige iyi başlayan ancak 2. yarıda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle düşüşe geçen sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda ise yarım asır sonra yarı finale yükseldi. Gruplarda Erzurum, G.Antep FK ve K.Paşa'yı yenerek topladığı 9 puanla averajla 2. oldu ve çeyrek finalde Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Trabzon deplasmanında final bileti arayacak olan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, 1969-70'in ardından 55 yıl sonra kupayı yeniden müzesine getirmeyi hedefliyor.

6 KEZ KAZANDI

Trabzonspor'la 33 kez karşılaşan Göztepe, bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, 15 kez mağlup oldu, 12 mücadeleyi de berabere tamamladı. İki takım arasında oynanan maçlarda bordo mavililer 48 gol atarken, Göztepe 27 gol kaydetti.

KUPADA ELENDİ

Trabzonspor'la 1984-85'te kupada 2 kez karşılaşan Göztepe, birinden berabere ayrıldığı maçlardan diğerini 1-0 kaybedip elenmişti. Göz-Göz, güçlü rakibiyle kupada en son 1999-00'de 3. turda karşılaşmış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

GÖZTEPE'DE 5 EKSİK VAR

Göztepe'de, kritik Trabzonspor maçı öncesinde sakat futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda, sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Juan, Novatus Miroshi ve Koray Günter'in Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

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