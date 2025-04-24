Varsa yoksa kupa

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Göztepe, 55 yıl sonra finalist olup kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Daha önce 3 kez finale çıkan Göz-Göz, 1967-68'de berabere tamamlanan maçta kupayı kurayla Altay'a kaptırsa da 1968-1969'da G.Saray'ı, 1969-1970'te de Eskişehir'i yenerek müzesine götürmeyi başardı. En son 49 yıl önce 1975-76'da yarı final oynayan sarı-kırmızılılar, sonrasında başarılı bir grafik çizemedi.

LİGDE 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sezon lige iyi başlayan ancak 2. yarıda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle düşüşe geçen sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda ise yarım asır sonra yarı finale yükseldi. Gruplarda Erzurum, G.Antep FK ve K.Paşa'yı yenerek topladığı 9 puanla averajla 2. oldu ve çeyrek finalde Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Trabzon deplasmanında final bileti arayacak olan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, 1969-70'in ardından 55 yıl sonra kupayı yeniden müzesine getirmeyi hedefliyor.

6 KEZ KAZANDI

Trabzonspor'la 33 kez karşılaşan Göztepe, bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, 15 kez mağlup oldu, 12 mücadeleyi de berabere tamamladı. İki takım arasında oynanan maçlarda bordo mavililer 48 gol atarken, Göztepe 27 gol kaydetti.

KUPADA ELENDİ

Trabzonspor'la 1984-85'te kupada 2 kez karşılaşan Göztepe, birinden berabere ayrıldığı maçlardan diğerini 1-0 kaybedip elenmişti. Göz-Göz, güçlü rakibiyle kupada en son 1999-00'de 3. turda karşılaşmış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

GÖZTEPE'DE 5 EKSİK VAR

Göztepe'de, kritik Trabzonspor maçı öncesinde sakat futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda, sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Juan, Novatus Miroshi ve Koray Günter'in Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.