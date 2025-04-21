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Haberler Göztepe BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 21 Nisan

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 21 Nisan

Gelinim Mutfakta puan durumu 21 Nisan | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 21 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 09:51
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BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 21 Nisan

GELİNİM MUTFAKTA 21 Nisan | Gelinim Mutfakta'nın 1606. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 21 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 21 NİSAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 21 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 14 - 18 Nisan haftasında haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi ise yeni gelin Asena oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde aldığı yüksek puanlarla çeyrek altını kazanan ancak haftalık puanlamada en düşük puana sahip olan Burcu gelin elendi.

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