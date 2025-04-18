Koz Romulo

SÜPER Lig'de yarın konuk edeceği Beşiktaş'ı yenip 10 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi hedefleyen Göztepe'de yıldız golcü Romulo yine takımın en önemli kozu olacak. Bu sezon attığı gol ve yaptığı asistlerle lige damga vurup Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine giren Brezilyalı forvet, ligde ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynanan maçlarda alınan galibiyetlerin baş mimarı oldu. İlk yarıda Dolmabahçe'deki maçta siyah-beyazlıları deplasmanda 4-2 yenen Göz-Göz'de Romulo gol atamasa da 2 asist yaptı.

15 GOL, 8 ASİSTLE YILDIZINI PARLATTI

TÜRKİYE Kupası'nda çeyrek finalde ise Romulo hat-trick yaparak yıldızlaştı. Yine İstanbul'daki maçı 3-1 kazanan sarı- kırmızılılar 49 yıl sonra yarı finale çıktı. Beşiktaş karşısında 1-0 geriye düşen İzmir ekibi, 38'de Romulo'nun klas frikik golüyle maça ortak oldu. 23 yaşındaki Sambacı 79'da kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 2 dakika sonra aşırtma golle hat-trick yaptı. Bu sezon 26 maçta 15 gol, 8 asist yapan, Beşiktaş maçlarında çok önemli skor katkıları veren genç yıldız, yarın da en büyük koz olacak.