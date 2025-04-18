CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Koz Romulo

Koz Romulo

Kara Kartal’ı iki kez yenen Göz-Göz’de 23 yaşındaki Sambacı, ligde 4-2’lik maçta 2 asist yaparken, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de hat-trick’le sarı-kırmızılıları 49 yıl sonra yarı finale taşıdı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Koz Romulo

SÜPER Lig'de yarın konuk edeceği Beşiktaş'ı yenip 10 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi hedefleyen Göztepe'de yıldız golcü Romulo yine takımın en önemli kozu olacak. Bu sezon attığı gol ve yaptığı asistlerle lige damga vurup Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine giren Brezilyalı forvet, ligde ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynanan maçlarda alınan galibiyetlerin baş mimarı oldu. İlk yarıda Dolmabahçe'deki maçta siyah-beyazlıları deplasmanda 4-2 yenen Göz-Göz'de Romulo gol atamasa da 2 asist yaptı.

15 GOL, 8 ASİSTLE YILDIZINI PARLATTI

TÜRKİYE Kupası'nda çeyrek finalde ise Romulo hat-trick yaparak yıldızlaştı. Yine İstanbul'daki maçı 3-1 kazanan sarı- kırmızılılar 49 yıl sonra yarı finale çıktı. Beşiktaş karşısında 1-0 geriye düşen İzmir ekibi, 38'de Romulo'nun klas frikik golüyle maça ortak oldu. 23 yaşındaki Sambacı 79'da kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 2 dakika sonra aşırtma golle hat-trick yaptı. Bu sezon 26 maçta 15 gol, 8 asist yapan, Beşiktaş maçlarında çok önemli skor katkıları veren genç yıldız, yarın da en büyük koz olacak.

Ezeli rakipler Müller için devrede!
G.Saray'dan Kolo Muani sürprizi!
DİĞER
Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu belli oldu! Süper Lig'den iki dev listede...
CHP'nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine "mutlak butlan" dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK'dan belge istedi
F.Bahçe'de sürpriz İrfan Can gelişmesi!
G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea sahasında buruk turladı! Chelsea sahasında buruk turladı! 01:38
Bodo Glimt penaltılarla yarı finalde! Bodo Glimt penaltılarla yarı finalde! 01:38
Chelsea sahasında buruk turladı! Chelsea sahasında buruk turladı! 01:31
Bodo Glimt penaltılarla yarı finalde! Bodo Glimt penaltılarla yarı finalde! 01:28
Avrupa Ligi'nde efsane maç! ManU yarı finalde Avrupa Ligi'nde efsane maç! ManU yarı finalde 01:19
Adalı'nın cezası açıklandı! Adalı'nın cezası açıklandı! 01:18
Daha Eski
G.Saray'ın kalecisi R.Madrid'den! G.Saray'ın kalecisi R.Madrid'den! 01:18
Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam! Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam! 01:18
G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip! G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip! 01:18
Adalı'dan Semih Kılıçsoy itirafı! Adalı'dan Semih Kılıçsoy itirafı! 01:18
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 01:18
EuroLeague'de yılın koçu Jasikevicius! EuroLeague'de yılın koçu Jasikevicius! 01:18