Göztepe'nin gözü Türkiye Kupası'nda

Süper Lig'de yaşadığı puan kayıpları nedeniyle yara alan Göztepe, sezon başında hedeflenen Avrupa kupalarına için gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Son olarak direkt rakibi Beşiktaş'ın puanını 47'ye çıkarmasıyla Avrupa hedefi için farklı alternatifler değerlendiriliyor. Göztepe, ilk 4 içinde konumlanmak istiyor ancak puan farkının açılması ise sarı-kırmızılıları tedirgin ediyor. Yarın direkt rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, rakibini yenerek de psikolojik üstünlüğü eline geçirmeyi hedefliyor.

İSMAİL, MİROSHİ VE NİELSEN GERİ DÖNDÜ

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sol kanatta İsmail Köybaşı, stoper-orta saha Miroshi ve sağ bek Nielsen kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Cezalarını bordo-mavililer karşısında tamamlayan üçlünün önce Beşiktaş ardından Gaziantep FK mücadelelerinde forma giymesi bekleniyor. Eksikler nedeniyle sezon başından bu yana büyük sıkıntı yaşayan Göz- Göz'de bu eksiklerin dönmesiyle teknik direktör Stanimir Stoilov'un elinin kısmen rahatladığı bildirildi.

KUPADA 49 YILLIK HASRET

Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Göztepe, kupada ise yarın 49 yıllık yarı final hasretine son vermek için sahaya çıkacak. 1969 ve 1970'te üst üste 2 kez kupayı kazanan Göz-Göz, en son 1975-76'da yarı final oynadı.

GÖZ-GÖZ'DE TEK EKSİK VAR

Göztepe'de Beşiktaş maçı öncesinde tek eksik var. Trabzonspor maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden orta saha Ahmed Ildız, yarın maçta forma giyemeyecek.