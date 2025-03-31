Göztepe ilk devreyi arıyor

Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Göztepe, ligin ilk devresinde 14 puan topladığı 8 maçlık süreçte ikinci yarı sadece 4 puan alabildi. Puanını 38'e çıkaran İzmir temsilcisi, averajla 6. sırada yer alıyor. Ligde son galibiyetini 20. haftada Antalyaspor karşısında 1-0'lık skorla alan Göztepe, daha sonra galip gelemediği 8 müsabakada 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Ligin ilk devresindeki 8 maçlık periyotta 16 gol atıp kalesinde 11 gol gören Göztepe, ikinci yarı ise 7 gol bulup, 12 gol yedi.