DİĞER
Rotasyon var
Göztepe'de eksik oyuncuların yokluğu rotasyonu zorluyor. Teknik Direktör Stoilov, en çok sol kanatta zorlanacak. Bu mevkide oynayan Silva'nın çapraz bağ sakatlığı ile sezonu kapatmasının ardından kadroda ciddi değişimlere imza atacak. İsmail Köybaşı ve Miroshi ise cezalı. Stoilov'un elinde sol kanat kalmamasıyla beraber 3-5-2 sisteminden uzaklaşmak istediği ve sağ bek Ogün'ü sola monte edeceği bildirildi. Orta sahada Miroshi'nin yokluğunda Doğan Erdoğan'a şans vermesi beklenen tecrübeli teknik adamın cezalı Nielsen'in yerine sağ kanatta Sangare'den faydalanmak istediği de kaydedildi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.