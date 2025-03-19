Göztepe'de değişim

Süper Lig'de son haftalarda galibiyete hasret kalan ve büyük bir düşüş yaşayan Göztepe, şimdi de sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta güçlük çekiyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı olan Lasse Nielsen, Novatus Miroshi ve İsmail Köybaşı ile sakatlıkları bulunan Djalma Silva ve Issac Solet, milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Eksiklerin çokluğu teknik heyeti yeni bir arayışa zorluyor.

SOL KANAT ÇÖKTÜ

Göztepe'de sol kanatta görev yapan İsmail ve Silva'nın yanı sıra bu isimlerin alternatifi Miroshi'nin de yokluğu taktiği değiştirecek. Teknik direktör Stoilov, eksiklerin kendilerini zorlayacağını ifade ederek, "Özellikle sol bek pozisyonda eksiklik yaşayacağız. Şimdi bu maçta 3 oyuncumuz cezalı duruma düştü. Belki bir sistem değişikliği olacak ya da 3-5-2 sisteminde başka oyuncuları değerlendireceğiz ama sol ayaklı oyuncuların yerini doldurmak biraz daha zor" dedi.

HATAY'IN UMUDU SÜRÜYOR

Süper Lig'deki son 4 maçında 9 puan toplayan Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de kalma hayalini sürdürüyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki bordo- beyazlı takım, ligdeki son 4 maçından 3 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı ve Bodrum FK ile farkı 11 puana indirdi.