Lider Göztepe

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında evinde Antalyaspor'u 1-0 yenen Göztepe, Avrupa yolunda bir engeli daha aştı. Gürsel Aksel Stadı'nda rakip tanımayan sarı- kırmızılılar Antalyaspor'u da yenerek sahasında 9'da 9 yaptı. Sadece 2'nci haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göz-Göz, konuk ettiği 9 takımı da yenerek müthiş bir performans ortaya koydu. Bu periyotta Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor, Konyaspor, Adana Demir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u eli boş gönderen Göztepe taraftarına büyük mutluluklar yaşattı.

BU KEZ JUAN SAHNE ALDI

SÜPER Lig'in en başarılı iç saha performansını gösteren İzmir ekibi evinde 28 puan toplamayı başardı. Rakip ağları 26 kez havalandıran Göztepe kalesinde sadece 6 gol gördü. Göztepe genel tabloda da en fazla gol üreten 3'üncü takım oldu. Lider Galatasaray 52 kez fileleri sarsarken, ikinci Fenerbahçe 49, Göztepe de 38 defa gol sevinci yaşadı. Takımın yıldızı Romulo'nun sarı kart cezalısı olduğu Antalyaspor karşılaşmasında diğer Brezilyalı forvet Juan gol attı. Ligde 5'inci golünü atan Juan, Romulo'dan sonra Tijanic'le birlikte en fazla skor üreten futbolcu konumuna geldi.

GELİŞMEYEN OYUNCU SEVMİYORUM

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stoilov, Antalyaspor maçı sonrası çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Bulgar teknik adam, "Kendimizi daha da geliştirmek zorundayız. Yerinde sayan ve gelişmeyen oyunculardan hoşlanmıyorum. Bu nedenle sürekli çalışmalıyız. Antalyaspor maçında taraftarımızın inanılmaz desteğini aldık. Bizi motive ettiler " dedi.