Avrupalı Göz-Göz

Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, Avrupa kupaları yürüyüşünü sürdürüyor. Göz-Göz, Antalyaspor'u da tek golle geçerek sahasında 9'da 9 yaptı. Maça hızlı başlayan İzmir ekibi, maçın başında Juan'la gole yaklaştı ancak Brezilyalı golcü kaleciyle karşı karşıya dışarı attı. Sambacı, bu sefer 8'de Nielsen'in pasında ağları sarstı. Ofsayttan sayılmayan gol, VAR incelemesiyle verildi. 35'te Juan direğe takıldı. 45'te ise Antalya'da Gaich, kaleci Lis'i geçemedi ve devre 1-0 sona erdi.

444 GÜNDÜR ÇIKIŞ YOK

İkinci yarıda da skor avantajını koruyan Göztepe, müthiş taraftarının da desteğini arkasına alarak 1-0 kazandı. Stoilov'un öğrencileri, bu sezon evinde oynadığı 10 maçın 9'unu kazanıp 9'da 9 yaptı. Sadece Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldı. İzmir'de 444 gündür yenilmeyen Göztepe, Süper Lig'de iç sahada en çok puan toplayan takım oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar da "Göztepemiz Avrupa'ya" tezahüratlarıyla tribünleri inletti.

GÖZTEPE'DE TRİBÜN RESİTALİ

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor galibiyetiyle sahasında 9'da 9 yapan Göztepe'de tribünler yine muhteşemdi. Stadı tıklım tıklım dolduran sarı- kırmızılı taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarını desteklerken, koro halinde "Göztepemiz Avrupa'ya" tezahüratlarıyla coştu. Göztepeli futbolseverler, karşılaşma sonunda da takımla birlikte galibiyeti doyasıya kutladı.

STANIMIR STOILOV: TATİL YAPMIYORUZ

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, başarılarının sırrını açıkladı. Yaş fark etmeksizin oyuncuların Göztepe seviyesinde mücadele edip oynamasının önemini vurgulayan Stoilov, "Oyuncularımın her zaman sıkı çalışarak kendilerini geliştirmek zorunlulukları var. Bunu sürekli sağlamaları gerekiyor. Burada tatil yapmıyoruz. Sürekli taraftarlarımızı mutlu etmek için her zaman kendimizi geliştirmeli ve ileriye adım atmalıyız. Şu ana kadar bunu yaptığımız için gerçekten çok mutluyum" dedi.