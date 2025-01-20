  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Göztepe Avrupalı Göz-Göz

Avrupalı Göz-Göz

Göztepe, Antalya'yı da yendi, evinde 9'da 9 yapıp 4. sıraya çıktı. İzmir ekibi, Juan’ın golüyle Akrepler’i devirdi. Sarı-kırmızılı tribünler, “Göztepemiz Avrupa’ya” tezahüratlarıyla coştu. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, haftaya Fenerbahçe’ye konuk olacak

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupalı Göz-Göz

Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, Avrupa kupaları yürüyüşünü sürdürüyor. Göz-Göz, Antalyaspor'u da tek golle geçerek sahasında 9'da 9 yaptı. Maça hızlı başlayan İzmir ekibi, maçın başında Juan'la gole yaklaştı ancak Brezilyalı golcü kaleciyle karşı karşıya dışarı attı. Sambacı, bu sefer 8'de Nielsen'in pasında ağları sarstı. Ofsayttan sayılmayan gol, VAR incelemesiyle verildi. 35'te Juan direğe takıldı. 45'te ise Antalya'da Gaich, kaleci Lis'i geçemedi ve devre 1-0 sona erdi.

444 GÜNDÜR ÇIKIŞ YOK

İkinci yarıda da skor avantajını koruyan Göztepe, müthiş taraftarının da desteğini arkasına alarak 1-0 kazandı. Stoilov'un öğrencileri, bu sezon evinde oynadığı 10 maçın 9'unu kazanıp 9'da 9 yaptı. Sadece Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldı. İzmir'de 444 gündür yenilmeyen Göztepe, Süper Lig'de iç sahada en çok puan toplayan takım oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar da "Göztepemiz Avrupa'ya" tezahüratlarıyla tribünleri inletti.

GÖZTEPE'DE TRİBÜN RESİTALİ

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor galibiyetiyle sahasında 9'da 9 yapan Göztepe'de tribünler yine muhteşemdi. Stadı tıklım tıklım dolduran sarı- kırmızılı taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarını desteklerken, koro halinde "Göztepemiz Avrupa'ya" tezahüratlarıyla coştu. Göztepeli futbolseverler, karşılaşma sonunda da takımla birlikte galibiyeti doyasıya kutladı.

STANIMIR STOILOV: TATİL YAPMIYORUZ

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, başarılarının sırrını açıkladı. Yaş fark etmeksizin oyuncuların Göztepe seviyesinde mücadele edip oynamasının önemini vurgulayan Stoilov, "Oyuncularımın her zaman sıkı çalışarak kendilerini geliştirmek zorunlulukları var. Bunu sürekli sağlamaları gerekiyor. Burada tatil yapmıyoruz. Sürekli taraftarlarımızı mutlu etmek için her zaman kendimizi geliştirmeli ve ileriye adım atmalıyız. Şu ana kadar bunu yaptığımız için gerçekten çok mutluyum" dedi.

G.Saray'dan Skriniar resti!
F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule!
DİĞER
Ünlü oyuncu ölümden döndü! Evine giren hırsız tarafından...
CANLI | Gazze'de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!
F.Bahçe Carlos'a kavuşuyor! O maçta tribünde olacak
Çakar'dan hakem Meler'e flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter 3 puanı 3 golle aldı! Inter 3 puanı 3 golle aldı! 01:53
Inter 3 puanı 3 golle aldı! Inter 3 puanı 3 golle aldı! 01:51
Mustafa Çulcu'dan maç sonu flaş yorum! Mustafa Çulcu'dan maç sonu flaş yorum! 00:48
F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule! F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule! 00:40
F.Bahçe'den G.Saray'a göndermeli paylaşım! F.Bahçe'den G.Saray'a göndermeli paylaşım! 00:36
Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! 00:33
Daha Eski
Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... 00:16
Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! 00:16
F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 00:16
Potada derbinin galibi F.Bahçe Beko! Potada derbinin galibi F.Bahçe Beko! 00:16
Medina imzayı attı! İşte ilk golü Medina imzayı attı! İşte ilk golü 00:15
G.Saray'da Muslera çıkmazı! G.Saray'da Muslera çıkmazı! 00:15