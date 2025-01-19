Göztepe-Onvo Antalyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Göztepe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Miroshi, Günter, Nielsen, Bokele, Matsuki, Tijanic, Djalma, Juan

Onvo Antalyaspor: Piric, Thalisson, Güray Vural, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Safuri, Kaluzinski, Samudio, Gaich, Larsson, S. van de Streek

GÖZTEPE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Göztepe-Onvo Antalyaspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.