  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Göztepe Göztepe-Onvo Antalyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Göztepe-Onvo Antalyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçları ile devam ediyor. Göztepe, sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 13:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Onvo Antalyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Göztepe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Miroshi, Günter, Nielsen, Bokele, Matsuki, Tijanic, Djalma, Juan

Onvo Antalyaspor: Piric, Thalisson, Güray Vural, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Safuri, Kaluzinski, Samudio, Gaich, Larsson, S. van de Streek

GÖZTEPE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Göztepe-Onvo Antalyaspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe...
Solskjaer için imza töreni düzenleniyor | CANLI
DİĞER
Ümit Karan’ın cinsel saldırı suçu cezasını yargıtay onadı
CANLI | Hamas listeyi verdi katil Netanyahu'nun bahanesi kalmadı! Gazze'de rötarlı ateşkes... Rehine takasının detayları belli oldu
Buruk'u şaşırtan sorun! Bunu hiç beklemiyordu
F.Bahçe 3 transferden vazgeçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe-Onvo Antalyaspor | CANLI Göztepe-Onvo Antalyaspor | CANLI 13:00
Souness: G.Saray bayrağını dikme nedenim... Souness: G.Saray bayrağını dikme nedenim... 12:50
Manchester United - Brighton maçı ne zaman? Manchester United - Brighton maçı ne zaman? 12:46
Buruk'u şaşırtan sorun! Bunu hiç beklemiyordu Buruk'u şaşırtan sorun! Bunu hiç beklemiyordu 12:29
Everton - Tottenham maçı ne zaman? Everton - Tottenham maçı ne zaman? 12:28
A.Demirspor-F.Bahçe VAR'ı belli oldu A.Demirspor-F.Bahçe VAR'ı belli oldu 12:08
Daha Eski
Inter - Empoli maçı ne zaman? Inter - Empoli maçı ne zaman? 12:04
Hellas Verona - Lazio maçı ne zaman? Hellas Verona - Lazio maçı ne zaman? 12:02
F.Bahçe'de kritik Maximin toplantısı! F.Bahçe'de kritik Maximin toplantısı! 10:39
Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? 10:44
Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 10:51
Kerem Aktürkoğlu ve transfer... Kerem Aktürkoğlu ve transfer... 10:52