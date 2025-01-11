Lucas Ramos Göztepe'ye

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, forvetin yanı sıra orta sahaya da transfer yapacak. Göz-Göz, Solet'in sakatlığı sonrasında öncelik verdiği orta saha transferinde rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sezon başında Brezilya'dan kadroya katılan Juan, Victor Hugo gibi isimlerin başarılı performansı sonrası yönetim, sambacılara yöneldi. Sarı-kırmızılıların listesinde İnternacional'den Lucas Ramos olduğu öğrenildi. Letonya'da Auda'da kiralık oynayan 24 yaşındaki maestro, sözleşmesinin son yılına girdi.

27 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST YAPTI

Brezilyalı futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Başarılı maestro, futbol kariyerinde boy gösterdiği 60 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 asist yaptı. İnternacional alt yapısından yetişen Ramos, kiralık olarak forma giydiği Letonya ekibi Auda'da geçtiğimiz sezon oynadığı 27 karşılaşmada 3 gol, 2 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Sambacı orta saha, bu sezon da kiralık oynadığı Auda'da 5 maçta ter döktü.

Orta saha ve forvet arayışlarını yaptı sürdüren Göztepe, orta sahaya İn ternacional'ın 24 yaşındaki maes trosu Lucas Ramos' ugetirmeye hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcunun transfer edilmesi halinde takımda ki 6. sambacı olacak.