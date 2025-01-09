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Göztepe kalesi
Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenilen Göztepe, önündeki iki karşılaşmasını Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. Bu sezon evinde 8 maçın üst üste 7'sini kazanıp sadece 1'inde berabere kalan sarı-kırmızılılar, yine iç saha avantajını kullanıp Avrupa yolunda hedefini büyütecek. İlk olarak pazartesi günü 20.00'de Kasımpaşa'yı konuk edecek sarı-kırmızılılar, 20'inci hafta müsabakasında ise 19 Ocak Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak. 2024 senesinde hem 1'inci Lig'de hem de Süper Lig'de evinde hiç yenilmeyen İzmir ekibi, iki haftayı 6 puanla kapatıp rakiplerinin önüne geçmeye çalışacak. Göz-Göz, 28 puanla 5. sırada.
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