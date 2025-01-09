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Haberler Göztepe Göztepe Ahmet Safa Yılmaz’ı kadrosuna kattı

Göztepe Ahmet Safa Yılmaz’ı kadrosuna kattı

Göztepe Basketbol, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında 2001 doğumlu pivot oyuncu Ahmet Safa Yılmaz’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 16:55
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Göztepe Ahmet Safa Yılmaz’ı kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'na bir üst lig hedefiyle başlayan Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında takviyelere başladı. İzmir ekibi, son olarak Manisa Basket forması giyen 24 yaşındaki pivot oyuncu Ahmet Safa Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket takımında forma giyen 2001 doğumlu Ahmet Safa Yılmaz'ı kadromuza kattık. Ligimizde ve FIBA Europe Cup'ta şampiyonluk yaşamış Ahmet Safa, Fenerbahçe Koleji, Bahçeşehir Koleji ve Manisa Basket takımlarında da forma giydi. Yeni oyuncumuz Ahmet Safa Yılmaz'a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Göztepe Basketbol, geçtiğimiz günlerde de başantrenör Şahin Ateşdağlı ile yollarını ayırmıştı.

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