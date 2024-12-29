Göztepe değerlendi

Süper Lig'de yeni yıla Avrupa potasında giren Göztepe, oyuncularının sergilediği performansla değer kazandı. Topladığı 28 puanla 2024 yılını 4. sırada tamamlayan İzmir ekibinde, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den kiralanan Fildişi Sahilli golcü Datro Fofana 8.5 milyon euro değeriyle ilk sırada yer aldı. Bu sezon sarıkırmızılı formayı 9 karşılaşmada giyen Fofana, 2 kez ağları sarstı. Ardından sol dizinden sakatlık geçirip ameliyat olan 22 yaşındaki futbolcu büyük şanssızlık yaşadı.

TAHA TRANSFERİN GÖZDESİ

Göztepe'nin 21 yaşındaki genç stoperi Taha Altıkardeş de 5.5 milyon euroluk değere ulaştı. 2023-24'te Trabzonspor'dan alınan başarılı stoper, kısa sürede kendini gösterdi. Performansıyla birçok Avrupa kulübünün de listesindeki Taha, ligde 14 maçta 2 gol attı. Brezilya'da Flamengo'dan gelen orta saha Hugo'nun değeri ise 5 milyon euro olarak belirlendi. Sambacı, 12 maçta 501 dakika oynadı. Göz-Göz'ün parlayan yıldızı Romulo da 3.7 milyon euroya ulaşırken, ligde 14 maçta 7 gol, 4 asist yaptı.