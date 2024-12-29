Göztepe 100. yıl logosunu taraftar oylarıyla belirleyecek

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yılında kullanacağı logoyu taraftarların vereceği oylarla seçmeye karar verdi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, altı farklı logo tasarımı taraftarların beğenisine sunuldu ve taraftarlar oy vermeye davet edildi. İşte Göztepe'nin o paylaşımı:

100. YIL LOGOMUZU BİRLİKTE SEÇİYORUZ!Göztepe'mizin asırlık tarihini, zaferlerle dolu geçmişini ve parlak geleceğini yansıtacak logomuzu taraftarlarımız ile belirliyoruz!100. yılımızı temsil edecek ve kurumsal marka değerimizi yansıtacak logo tasarımları, taraftarlarımızın… pic.twitter.com/Rn2rTze0E3 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 29, 2024