Sambaya devam

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş'un uzun süreli sakatlıklarının ardından golcü arayışında rotasını yine Güney Amerika'ya çevirdi. Brezilyalı golcüleri Romulo ve Juan'dan memnun olan Göz-Göz, Paraguay ekiplerinden Clup Olimpia'da Rodriguez'in ardından, Brezilyalı golcü John Kennedy'i de listesine ekledi.

BREZİLYA U23 MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Fluminense'de oynayan ve kontratı 2026'da bitecek 22 yaşındaki forvet için kulübünün 5 milyon Euro istediği, İzmir ekibinin sahibi olan Sport Republic şirketinin ise 2 milyon 500 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken, yönetimin en kısa sürede transferi noktalamak için yoğun bir çaba sarf ettiği belirtildi. Fluminense alt yapısında yetişen genç sambacı geçen sezon 36 maça çıkıp 4 gol attı. Ayrıca Brezilya U23 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

Göztepe'nin istediği 22 yaşındaki John Kennedy, Fulminense'yle büyük başarılara imza attı. Sambacı futbolcu, Güney Amerika'nın en büyük iki kupası olan; 2022-2023'te Copa Libertadores, geçen sezon da Sudamericana'yı kazandı.