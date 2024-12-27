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Haberler Göztepe Havadan geçiş yok

Havadan geçiş yok

Trendyol Süper Lig'de devre arasına 28 puanla 4. sırada giren Göztepe'da Brezilyalı stoper Heliton adeta kule görevi gördü. Bu sezon Türkiye Kupası dahil tüm maçlarda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, en çok hava topu kazanan oyuncu oldu. Toplamda 77 kez hava topunu kazanan Heliton rakip tanımadı. Heliton'un ardından Galatasaraylı Abdülkerim 63 kez hava topu kazanırken, Konyasporlu Adil bu alanda 57 kez başarılı oldu. Sambacı, 17 maçta, bir de gol attı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Havadan geçiş yok
Trendyol Süper Lig'de devre arasına 28 puanla 4. sırada giren Göztepe'da Brezilyalı stoper Heliton adeta kule görevi gördü. Bu sezon Türkiye Kupası dahil tüm maçlarda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, en çok hava topu kazanan oyuncu oldu. Toplamda 77 kez hava topunu kazanan Heliton rakip tanımadı. Heliton'un ardından Galatasaraylı Abdülkerim 63 kez hava topu kazanırken, Konyasporlu Adil bu alanda 57 kez başarılı oldu. Sambacı, 17 maçta, bir de gol attı.
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