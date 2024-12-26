Göztepe'de Romulo-Tijanic şov

Göztepe, ilk yarıyı 28 puanla 4. Sırada bitirerek Avrupa potasına girdi. İzmir ekibi, 31 gol atarken, Galatasaray (47) ve Fenerbahçe'den (40) sonra ligin en fazla gol atan takımı olmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda atılan bu gollerin 21 tanesinde ise sadece 2 oyuncu pay sahibi oldu. Brezilyalı santrfor Romulo, ligde 14 maçta forma giyerken 7 gol, 4 asist yapmayı başarıp 11 gole doğrudan katkı verdi. Sloven orta saha Tijanic ise 15 maçta 4 gol, 6 asist üreterek 10 gole direkt etki etti. İki yıldız, atılan 21 golde başrolü oynadı.

AVRUPA ATEŞİ YANDI

Göztepe, geçen haftayı en karlı kapatan takımlardan oldu. Rize'yi yenen Göz-Göz, Avrupa yolundaki rakipleri F.Bahçe, Samsunspor, Eyüp ve Beşiktaş'ın puan kaybıyla umutlandı.