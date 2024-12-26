  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Göztepe Göztepe'de Romulo-Tijanic şov

Göztepe'de Romulo-Tijanic şov

Göztepe, ilk yarıyı 28 puanla 4. Sırada bitirerek Avrupa potasına girdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe'de Romulo-Tijanic şov

Göztepe, ilk yarıyı 28 puanla 4. Sırada bitirerek Avrupa potasına girdi. İzmir ekibi, 31 gol atarken, Galatasaray (47) ve Fenerbahçe'den (40) sonra ligin en fazla gol atan takımı olmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda atılan bu gollerin 21 tanesinde ise sadece 2 oyuncu pay sahibi oldu. Brezilyalı santrfor Romulo, ligde 14 maçta forma giyerken 7 gol, 4 asist yapmayı başarıp 11 gole doğrudan katkı verdi. Sloven orta saha Tijanic ise 15 maçta 4 gol, 6 asist üreterek 10 gole direkt etki etti. İki yıldız, atılan 21 golde başrolü oynadı.

AVRUPA ATEŞİ YANDI

Göztepe, geçen haftayı en karlı kapatan takımlardan oldu. Rize'yi yenen Göz-Göz, Avrupa yolundaki rakipleri F.Bahçe, Samsunspor, Eyüp ve Beşiktaş'ın puan kaybıyla umutlandı.

Szymanski için dev teklif! Transferde karar verildi
F.Bahçe'ye transferde büyük jest!
DİĞER
Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da çok ünlü çıktı
CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başlıyor
G.Saray'a Skriniar müjdesi!
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte 5 haftalık program İşte 5 haftalık program 00:52
ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 00:44
Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde 00:43
Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı 00:42
Pereira’nın yerine Terim Pereira’nın yerine Terim 00:41
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... 23:07
Daha Eski
F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! 23:07
G.Saray'a Ziyech piyangosu! G.Saray'a Ziyech piyangosu! 23:07
Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu 23:07
G.Saray resmi teklifi sundu! G.Saray resmi teklifi sundu! 23:07
Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... 23:07
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 23:07