Adım adım Avrupa

Süper Lig'de devre arasına Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek giren Göztepe, ligi 4'üncü sırada tamamlayıp Avrupa ışığını yaktı. Genç bir kadroyla sezona başlayan sarı-kırmızılılar müthiş bir performans gösterip 28 puan toplarken, oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Böylece sarı-kırmızılılar 2024 yılını da muhteşem bitirmiş oldu. 2024 yılında 1.Lig'de ve Süper Lig'de oynadığı maçlarda hiç yenilgi yüzü görmeyen Göz-Göz son mağlubiyetini 4 Kasım 2023'te Kocaelispor'a karşı almıştı.

19 MAÇIN 15'İNİ KAZANDI

1'inci Lig ve Süper Lig'de toplam 19 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar 15 galibiyet alıp sadece 4 defa rakipleriyle berabere kaldı. Göztepe, Süper Lig'de evinde oynadığı son 7 maçı üst üste kazanarak kendi rekorunu kırdı. Sadece 2'nci haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u eli boş gönderdi. Hedef; ligin ikinci yarısında da bu performansı sergileyip, sezon sonunda Avrupa Kupaları'na katılmak.