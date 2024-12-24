  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Göztepe Adım adım Avrupa

Adım adım Avrupa

Sezonun ilk yarısını 28 puanla dördüncü sırada tamamlayan Göztepe, hedefini Avrupa Kupaları olarak güncelledi. Sarı-kırmızılılarda hedef sezonu bulunduğu yerde bitirmek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adım adım Avrupa

Süper Lig'de devre arasına Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek giren Göztepe, ligi 4'üncü sırada tamamlayıp Avrupa ışığını yaktı. Genç bir kadroyla sezona başlayan sarı-kırmızılılar müthiş bir performans gösterip 28 puan toplarken, oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Böylece sarı-kırmızılılar 2024 yılını da muhteşem bitirmiş oldu. 2024 yılında 1.Lig'de ve Süper Lig'de oynadığı maçlarda hiç yenilgi yüzü görmeyen Göz-Göz son mağlubiyetini 4 Kasım 2023'te Kocaelispor'a karşı almıştı.

19 MAÇIN 15'İNİ KAZANDI

1'inci Lig ve Süper Lig'de toplam 19 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar 15 galibiyet alıp sadece 4 defa rakipleriyle berabere kaldı. Göztepe, Süper Lig'de evinde oynadığı son 7 maçı üst üste kazanarak kendi rekorunu kırdı. Sadece 2'nci haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u eli boş gönderdi. Hedef; ligin ikinci yarısında da bu performansı sergileyip, sezon sonunda Avrupa Kupaları'na katılmak.

İşte Zaha'nın gitmek istediği takım
G.Saray'a devre arası 4 yıldız!
DİĞER
Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte ligin favori sıralaması...
Başkan Erdoğan'dan Suriye'deki terör gruplarına net uyarı: "Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler"
F.Bahçelilerin gönlü Arsenal'in yıldızı ile anılacak!
G.Saray'a Ada'dan bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! 01:00
F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... 00:55
F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! 00:55
Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı! Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı! 00:55
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... 00:55
En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... 00:55
Daha Eski
Başakşehir'de kazanan yok! Başakşehir'de kazanan yok! 00:55
Mersin'de kazanan A. Demirspor! Mersin'de kazanan A. Demirspor! 00:55
G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! G.Saraylı isme Avrupa'da büyük rağbet! 00:55
F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! F.Bahçe'den Mourinho için açıklama! 00:55
Arda Güler'e bir ödül daha! Arda Güler'e bir ödül daha! 00:55
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi 00:55