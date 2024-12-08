Göztepe 3 golle Demir'i devirdi

Sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe, iç sahada üst üste 6. galibiyetine imza attı. Sarı-kırmızılılar, 39'da Juan, 42'de Romulo ve 59'da Tijanic'le farka koştu. Damirspor'un tek golü 88'de Aimbetov'dan geldi. 36'da Juan'ın boş kale yerine topu auta atması maçın ilginç pozisyonlarından biri oldu. Göz'de Göz'de 63te giren Fofana ise 71'de sakatlanıp çıktı.

DAHA HIRSLI OLMALIYDIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının hırsını ve motivasyonunu eleştirdi. Bulgar teknik adam, "Eğer bizim gibi genç oyunculardan kurulu bir takımsanız o zaman her maçta yüksek seviye ve hırsla oynamalısınız" diye konuştu.