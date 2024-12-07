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Haberler Göztepe Hedef ligde ilk 5

Hedef ligde ilk 5

Beşiktaş’ı yendikten sonra Başakşehir’de umduğunu bulamayan Göztepe, bugün Adana Demirspor’u mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Stoilov, hedefi ligde ilk 5 olarak belirledi

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Hedef ligde ilk 5

Süper Lig'de bugün sonuncu sıradaki Adana Demirspor'u ağırlayacak Göztepe, mutlak galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 6. sırada yer alıyor. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı yendikten sonra yine deplasmanda Başakşehir karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Göz- Göz'de teknik direktör Stoilov, bu kötü sonucu unutturmak istediklerini vurgulayarak, "Adana Demirspor karşısında kazanarak taraftarımıza galibiyet armağan etmek ve üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Hedefimiz ilk 5" diye umut dağıttı.

3 SEZON ÖNCE 7-0 KAYBETMİŞTİ

Bu sezon sahasında yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren ve galibiyeti olmayan rakibini de mağlup ederek taraftarının önündeki üst üste 6. kez kazanmak etmek istiyor. Göz-Göz, Trendyol Süper Lig'den düştüğü 2021-2022 sezonunun son karşılaşmasındı Adana Demirspor'a deplasmanda 7-0 kaybederek lig tarihindeki en farklı mağlubiyetini de yaşamıştı. Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle santrfor Kubilay Kanatsızkuş ve orta saha Solet forma giyemeyecek. Ahmed Ildız'ın durumunun ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

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