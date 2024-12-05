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Haberler Göztepe Göztepe’de hedef 2’de 2

Göztepe’de hedef 2’de 2

Göztepe, bu sezon ilk 14 hafta itibarıyla sergilediği performansla üst sıraları zorlamaya devam ediyor. İzmir ekibi, 13 maçta topladığı 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Göztepe’de hedef 2’de 2

Göztepe, bu sezon ilk 14 hafta itibarıyla sergilediği performansla üst sıraları zorlamaya devam ediyor. İzmir ekibi, 13 maçta topladığı 21 puanla 6. sırada yer alıyor. Arka arkaya iki hafta ligin dibindeki takımlarla karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu hafta sonuncu Adana Demirspor'u ağırlayacak. Bu maçta hata yapmamayı hedefleyen Göz-Göz, bir sonraki hafta 18. sıradaki Hatayspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu iki maçtan galibiyetle ayrılıp, kendisini ilk 4'e atmayı hedefliyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un da bu süreçte kesinlikle hata istemediği öğrenildi.

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