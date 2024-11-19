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Haberler Göztepe Taha’ya Mainz talip

Taha’ya Mainz talip

Göztepe'nın genç stoperi Taha Altıkardeş, sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Geçen sezon başında Trabzonspor'dan bonservisiyle kadroya dahil edilen 21 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi Mainz devreye girdi. Daha önce Hollanda'nın Feyenoord, Fransa'nın Lyon, İtalya'nın Hellas Verona, Belçika'nın Genk ve Anderlecht takımlarının temsilcileri Göztepe'den Taha için randevu istemişti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
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Taha’ya Mainz talip
Göztepe'nın genç stoperi Taha Altıkardeş, sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Geçen sezon başında Trabzonspor'dan bonservisiyle kadroya dahil edilen 21 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi Mainz devreye girdi. Daha önce Hollanda'nın Feyenoord, Fransa'nın Lyon, İtalya'nın Hellas Verona, Belçika'nın Genk ve Anderlecht takımlarının temsilcileri Göztepe'den Taha için randevu istemişti.
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