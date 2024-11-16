Sıra Fofana’da

Süper Lig'e döndükten sonra 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle iyi bir performans sergileyen Göztepe'nin sezon başında İngiliz devi Chelsea'den yıldız transfer olarak kiraladığı Datro Fofana şimdiye kadar beklentilerin uzağında kaldı. 3'ü ilk 11'de 6 maçta forma giyen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor, yalnız 1 gol attı. Sezon başı kampına katılmadığı için hazır durumda olmayan Fofana, ilk haftalarda riske edilmedi.

SİVASSPOR MAÇINI ALDI

Ligde Samsunspor deplasmanıyla birlikte ikinci yarılarda şans bulmaya başlayan Fofana, ilk 3 maçında kısa süre aldı. Fofana, Göztepe formasını iç sahada ilk kez sırtına geçirdiği Sivasspor sınavında uzatmada attığı golle takımına galibiyeti getirmesine rağmen sonra 4 maçtır suskun kaldı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Fofana'dan milli maç arasından sonra kritik Beşiktaş deplasmanında rakip fileleri sarsmasını bekliyor.

MATSUKI ALIŞMAYA BAŞLADI

Southampton'dan kiralanan Japon orta saha Matsuki, Göztepe'ye alışmaya başladı. 21 yaşındaki maestro, Göz-Göz'de 1'i ilk 11'de 8 maçta süre aldı. Son Konya maçında kulübeden gelip uzatmada ağları sarstı ve 2-0'lık galibiyeti sigortaladı. Matsuki, Göztepe'nin Japonya'da da takip edilmesini sağladı. Japon hayranları destek için Gürsel Aksel'de yerlerini almaya başladı.

GÖZTEPE'YE AĞIR FATURA

Konyaspor'u 2-0 yenen Göztepe'ye, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ağır bir fatura kesildi. PFDK, İzmir ekibine toplam 468 bin TL ceza verirken, yine toplam 9 blokta yer alan taraftarların biletlerine bloke koyma kararı verdi.

DIŞ SAHADA SİFTAH ARIYOR

Ligde deplasmanda 3 puanla tanışamayan Göztepe, Beşiktaş'ı mağlup ederek ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Dış sahada lige 2 beraberlikle başladıktan sonra art arda 3 maçını kaybeden sarı-kırmızılar, henüz Süper Lig'de galibiyetle tanışamadı.