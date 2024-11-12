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Haberler Göztepe Yenilmez armada

Yenilmez armada

Gürsel Aksel Stadı’nda son olarak 4 Kasım 2023 tarihinde kaybeden Göztepe, o günden sonra oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmeyerek tam 372 gündür rakiplerine boyun eğmedi

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
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Yenilmez armada

Sezona etkili bir giriş yapan Göztepe, şu ana kadar sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov geldiğinden bu yana özellikle iç saha sahada kusursuza yakın bir oyun sergileyen İzmir ekibi, Gürsel Aksel'deki son yenilgisini Kokovic yönetiminde 1. Lig'de mücadele ettiği dönem (4 Kasım 2023) Kocaelispor'a karşı almıştı. O günden bu yana taraftarının önünde oynadığı 17 maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşamayan Göztepe, 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Geride kalan 11 maçta 18 puan toplayan Göztepe, bu puanların 16'sını iç sahada elde etti. Dış sahada galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı futbolcular uzun bir süredir iç sahada seyircisini evine mutsuz göndermedi. Sarı-kırmızılılar, bir yılı aşkın bir süre olan 372 gündür taraftarının önünde bileğini bükebilen olmadı. Süper Lig'de iç sahada 4 yenilgisiz takımdan biri konumundaki Göztepe dışında Galatasaray, Eyüpspor ile Başakşehir henüz iç sahada kaybetmedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sezon birçok Süper Lig takımının aksine tribünleri doldurdu.

ŞİMDİKİ HEDEF ADANA D.S

Milli aranın ardından 2 hafta boyunca arka arkaya deplasmanda Beşiktaş ve Başakşehir ile oynayacak olan Göztepe, bu süreçten sonraki ilk iç saha maçında 7 Aralık 2024'te Adana Demirspor'u evinde konuk edecek. İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek iç saha serisini devam ettirmeyi planlıyor.

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