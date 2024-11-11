90+ Göz-Göz

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen iki takım İzmir'de kozlarını paylaştı. Göztepe-Konyaspor karşılaşması öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla maçın hakemleri ve her iki takım futbolcuları sahaya birlikte taşıdıkları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı ise golsüz sona erdi.

BREZİLYALI ROMULO'DAN 5. GOL

İkinci devrede uzatmalara kadar iki takım da skoru değiştiremedi. Hakemin 7 dakika uzatma açıkladığı maçı Göztepe, 90+8'de penaltıdan Romulo ve 90+10'da Matsuki'nin golleriyle 2-0 kazandı. Geçen hafta Başakşehir'i 3-2 yenen Konya, Göztepe'ye kaybedip 14 puanda kaldı. Takımının başında 2. maçına çıkan Uçar, ilk yenilgisini yaşadı. Romulo'nun bu sezon 5. golüne ulaştığı Göz-Göz, sonradan dahil olan Matsuki ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

MAC SONU SOV!

Göztepe, son dakikada gelen galibiyetle büyük bir mutluluk yaşadı. Sarı-kırmızılılar, sahanın ortasında Konyaspor galibiyetini kutladı.