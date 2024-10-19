Durmak yok

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde bugün Eyüpspor'a konuk olacak. Göz-Göz, 12 puanla 6. sırada yer alırken, aynı puan sahip olan Eyüpspor ise averajla sarı- kırmızılıların bir basamak altında yer alıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov, milli maç arasında yoğun tempoda çalıştıklarını ve özel maç yaptıklarını vurgulayarak, "Eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Eyüpspor da bizim gibi ligin yeni takımı ve onlar da iyi bir başlangıç yaptı. Aynı puandayız. İki takım da geçen sezona göre çok farklı. Biz gereken mücadeleyi ortaya koymalıyız" dedi.

TAKIMDA İKİ EKSİK VAR

İzmir ekibi, geçen sezon Trendyol 1. Lig'den birlikte yükseldikleri İstanbul temsilcisini mağlup ederek hem üst sıralara yükselmeyi hem de bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra sarı kart cezalısı Anthony Dennis, zevkli geçmesi beklenen karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Stanimir Stoilov yönetiminde şu ana kadar Eyüpspor'la iki kez karşılaşan Göztepe, bu karşılaşmaların ikisinden de galibiyetle ayrılmayı başardı.

DERSİMİZ SAVUNMA

Geçen sezon 34 maçta kalesinde 20 gol gören Göztepe, başarılı savunma performansının önemli katkısıyla Süper Lig'e çıkmayı başarmıştı. Son iki maçta kalesinde 6 gol gören Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov, hücumda kaçırdıkları pozisyonlar kadar, savunmada yapılan hataların da altını çizmişti. Bulgar çalıştırıcı, takımına milli arada savunma yönünde iyileştirmeler yapmak için çeşitli çalışmalar yaptırdı.