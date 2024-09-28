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Haberler Göztepe

Koz Sambacılar

Samsunspor’a konuk olacak namağlup Göztepe’de santrforlar Romulo ve Juan’la orta saha Hugo, sol bek Silva ve stoper Heliton, takımı coşturdu

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Koz Sambacılar

Kayseri'yi 3-0 yenerek 9 puanla namağlup hedefe ilerleyen Göztepe'nin Brezilyalıları, tam not aldı. Sarı-kırmızılıların, deplasmandaki Samsunspor maçında da en önemli kozları sambacıları olacak. Göz- Göz'de geçen sezon gelen santrfor Romulo 2 gol, yeni transferlerden Juan 1 gol, yine geçen sezon gelen Heliton da 1 golün yanı sıra savunmadaki performansıyla taraftarları mest etti. 1 gol, 1 asistle oynayan yeni transfer Djalma Silva ile sambacı orta saha Hugo da dikkat çeken Brezilyalılar oldu.

DEFANSIN SIRRI 3'LÜ STOPER

Stanimir Stoilov yönetiminde şov yapan Göztepe, savunmada gösterdiği performansla ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Bulgar teknik adamın 3'lü stoper hattıyla oynaması rakiplerinin işini bir hayli zorlaştırıyor.

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