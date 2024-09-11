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Hedef Silva

Süper ig'de 5'inci haftayı 'bay' geçecek olan Göztepe, transferin bitmesine sayılı günler kala santrfor girişimlerini hızlandırdı. Southampton'dan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Hedefteki isim ise; A.Paranaense forması giyen Julimar Silva.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Hedef Silva

Süper ig'de 5'inci haftayı 'bay' geçecek olan Göztepe, transferin bitmesine sayılı günler kala santrfor girişimlerini hızlandırdı. Southampton'dan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Hedefteki isim ise; A.Paranaense forması giyen Julimar Silva.

46 MAÇTA 6 GOL

23 yaşındaki Brezilyalı golcü için çalışmalarına hız veren İzmir ekibi, Cuma gününe kadar bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Julimar Silva'yı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Göztepe, bu transferle defteri kapatacak. Silva, 46 maçta 6 gol atmayı başardı.

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