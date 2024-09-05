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Göztepe'de forvet mesaisi
Süper Lig'de ilk 4 haftada yenilmeyen ve 6 puan toplayan Göztepe, forvet hattına transfer yapmak istiyor. Sarı kırmızılı ekipte, Paul Onuachu ismi öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da oynayan ve başarılı bir grafik çizen Nijeryalı yıldız Onuachu için Southampton ile görüşmelerin başladığı belirtildi. İzmir temsilcisinin Onuachu dışında bir başka Nijeryalı forvet Isaac Success ile ilgilendiği kaydedildi. Udinese ile yollarını ayırarak boşa çıkan 28 yaşındaki golcü Göztepe'nin listesinde bulunuyor. Bonservisi elinde olan Success, Udinese'de 2021- 2024 yılları arasında 83 maçta 6 gol attı, 17 asist yaptı.
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